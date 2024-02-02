Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUMAKLI:AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ SÖYLEYEN DEĞİL, YAPAN BELEDİYECİLİKTİR

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) iş birliğiyle düzenlenen 'Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması' programı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kentten ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Kocaeli'de ziyaretlerine devam etti. Bakan Yumaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı. AK Parti belediyeciliğinin örnek belediyecilik olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Şu gerçeği hepimizin bilmesinde fayda var sadece Kocaeli değil, Türkiye'nin neresine gitsek AK Parti belediyeciliği ile AK Parti belediyeciliğinin olmadığı yerler arasında çok bariz bir fark görmüşsünüzdür. Bu tamamen hizmet bağlamından baktığımızda bizlere bugüne kadar ki AK Parti'nin yerel yönetimlerde, yerel siyasette uyguladığı hizmet kalitesini, vatandaşla hemhal olmayı ve onların sorunlarına derman olmayı getiren bir sonucu gösterir. Yani bir kısımda söylenilenler vardır; bir kısmında da yapılanlar vardır. İşte AK Parti belediyeciliği söyleyen değil, yapan bir belediyeciliktir. Bizler Kocaeli'nin AK Parti'nin ilçe belediyelerinde de bu farkın oluşturulduğunu biliyoruz. Genel anlamda bu memnuniyeti 2019'dan bu yana yerel seçimlerdeki başarı grafiğinden de görüyoruz zaten" dedi.

        '21 YIL BOYUNCA BU ÜLKENİN İÇİNDEKİ CEVHERİ ORTAYA ÇIKARDI'

        AK Parti'nin 21 yıl boyunca ülkenin içindeki cevheri ortaya çıkardığını belirten Yumaklı, "AK Parti 2001 yılında değişim sloganıyla yola çıkmıştı. Geçen 21 yılda nelerin değiştiğini hepimiz görüyoruz. Öz güvenimizden tutun da bizlerin faydasına, hizmetine sunulan havaalanları, köprüler, yollar, fabrikalar, barajlar, elektrik santralleri ve daha sayamayacağım birçok hizmette çığır açıldı. Son 21 yılda tarımsal ihracat rakamı 14 katına çıkmış. Bunlar yetiyor mu? Elbette yetmiyor. Yapılacak olan çok şey var, yatırımlar var. 21 yıl boyunca bu ülkenin içindeki cevheri ortaya çıkardı AK Parti. Bundan sonra da bunun kendi değerini bulması için çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, Türkiye'nin artık kendi projelerini hayata geçirdiğini belirterek, "İnsan hayret ediyor' diye bir laf var ya, bu da öyle. Bizler hep başkalarının yaptıklarını görerek, örnek verilerek büyümüş bir nesiliz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıl önce hatta 24 yıl önceki siyaset sahnesinde, gerçek belediyeciliği göstererek ondan sonra ülke yönetimindeki vizyonu, başarısı bizlere gıpta etmeyi değil, yapma, başarma ruhunu da verdi. Bugün Türkiye'den eğer bir kardeşimiz eğer uzay çalışması yapıyorsa, buna yani dil uzatmanın ya da farklı değerlendirmenin ya da küçümsemenin o işe herhangi bir zararı, bir etkisi olmaz ama artık bugün bu şekilde değerlendirenlerin tabiri caizse küçüldüğü bir noktaya geldiğini söylemek mümkün. Çünkü yine söylüyorum, bizler hep başkalarının yaptığı şeyler örnek gösterilirdi. Bugün artık bizim insanlarımızdan kendi mavi vatanlarını koruyor, kendi uzay projelerini yapıyor; savaş uçağını yapılıyor, yapay zeka yapılıyor; insansız hava araçları yapıyor. Bütün bunları birer birer hayata geçirirken en büyük ve de en önemli özelimiz, bizim kendimize olan güvenimiz. Bunlara biz inanıyoruz artık ve çocuklarımız da, bunları yerine getirecek olan bizim gelecekteki jenerasyonumuz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutukland...
        Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutukland...
        Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası
        Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası
        Darıca´daki Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldı
        Darıca´daki Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldı
        Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Bakan Yumaklı, Kocaeli'de "Su Verimliliği Seferberliği" programında konuştu...
        Bakan Yumaklı, Kocaeli'de "Su Verimliliği Seferberliği" programında konuştu...
        Kocaeli'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Kocaeli'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi