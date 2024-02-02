Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde farklı tarihlerde dorse takılı haldeki çekici ve karavan ile park halindeki bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihazın çalınmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmaların ardından kimliği tespit edilen şüpheliler S.Ş. ve M.R.D. Körfez ilçesinde, M.A. ise Manisa'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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