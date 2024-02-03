Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze´de kimya fabrikasında yangın

        KOCAELİ´nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze´de kimya fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Gebze ilçesi Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
        Karamürsel'den kısa kısa
        Karamürsel'den kısa kısa
        HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 4 YARALI
        HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 4 YARALI
        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
        Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
        Kocaeli'de freni arızalanınca geri kayan tır araçlara çarparak durdu
        Kocaeli'de freni arızalanınca geri kayan tır araçlara çarparak durdu