Gebze´de kimya fabrikasında yangın

Gebze ilçesi Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KOCAELİ´nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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