Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'den kısa kısa

        Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, sanat atölyesi açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, sanat atölyesi açılışına katıldı.

        4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki Onay Sanat Atölyesi, düzenlenen törenle açıldı.

        Törende konuşan Yıldırım, "Böyle güzel bir atölyeyi ilçemize kazandırdığı için Gökhan Onay'a teşekkür ederek, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Daha sonra Yıldırım ve davetliler tarafından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

        -Saadet Partisi'nde toplantı

        Saadet Partisi Karamürsel Belediye Başkan adayı Murat Akbaba, partililerle bir araya geldi.

        Saadet Partisi İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, seçim çalışmalarına değinerek, "Karamürsel'de gidilmedik ev, ulaşılmadık insan, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

        Akbaba da "Bizlerin istediği tek şey Karamürsel'e hizmettir. Hayatımızın her döneminde dürüst, dinamik insanlarla çalışmak bizlere çok şey kazandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayım, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 4 YARALI
        HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 4 YARALI
        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
        Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
        Kocaeli'de freni arızalanınca geri kayan tır araçlara çarparak durdu
        Kocaeli'de freni arızalanınca geri kayan tır araçlara çarparak durdu
        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (4)
        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (4)
        Bakan Yumaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Yumaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında konuştu: