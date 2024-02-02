Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Serkan Aydın, aracın içinden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Semih Ramazan Kuran ve yanındaki çocukları Muhammed ile Tunahan Kuran ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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