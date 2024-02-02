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        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın aynı yönde seyreden otomobile çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 23:05 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:11
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        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın aynı yönde seyreden otomobile çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Serkan Aydın'ın kullandığı 41 ABZ 313 plakalı hafif ticari araç, Tüpraş mevkisinde aynı yöne giden Semih Ramazan Kuran'ın kullandığı 17 RL 383 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Serkan Aydın, aracın içinden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Semih Ramazan Kuran ve yanındaki çocukları Muhammed ile Tunahan Kuran ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Aydın'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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