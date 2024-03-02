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        Ehliyetsiz sürücünün aracının peşinden koşan polisin düşüp yaralandığı olay kamerada

        ErolPOLAT/DARICA (Kocaeli)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kontrol noktasında durdurulan ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:30
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        Ehliyetsiz sürücünün aracının peşinden koşan polisin düşüp yaralandığı olay kamerada
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        ErolPOLAT/DARICA (Kocaeli)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kontrol noktasında durdurulan ehliyetsiz sürücü M.E.Ç.’nin (18) otomobiliyle kaçması ve peşinden koşan polis memuru Samet Yılmaz’ın düşüp yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak’ta meydana geldi. Kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, M.E.Ç.’nin kullandığı otomobili durdurdu. Ancak kısa süre sonra M.E.Ç. aracını hareket ettirdi. Bu sırada peşinden koşan polis memuru Samet Yılmaz, düşerek yaralandı. Polis takibe aldığı otomobili kısa süre sonra durdurup M.E.Ç. ile yanındaki arkadaşı M.M.T’yi (17) gözaltına aldı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Bugün emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen M.E.Ç. ve M.M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kontrol noktasında durdurulan sürücünün otomobilini hareket ettirip kaçtığı ve polis memurunun aracın peşinden koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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