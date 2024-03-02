Ehliyetsiz sürücünün aracının peşinden koşan polisin düşüp yaralandığı olay kamerada

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak’ta meydana geldi. Kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, M.E.Ç.’nin kullandığı otomobili durdurdu. Ancak kısa süre sonra M.E.Ç. aracını hareket ettirdi. Bu sırada peşinden koşan polis memuru Samet Yılmaz, düşerek yaralandı. Polis takibe aldığı otomobili kısa süre sonra durdurup M.E.Ç. ile yanındaki arkadaşı M.M.T’yi (17) gözaltına aldı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.