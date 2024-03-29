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        Kafedeki yangında 2 çalışan dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:50
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        Kafedeki yangında 2 çalışan dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi.

        İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi SEKA Park'taki kafenin mutfak kısmında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp kafenin çatısına sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken mutfak kısmındaki yanıcı malzemeleri de dışarı çıkarttı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kafe çalışanına olay yerinde müdahalede bulundu. Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kafenin mutfak kısmı ise kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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