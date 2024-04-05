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        Kocaeli'de evde doğal gaz sızıntı; aynı ailden 4 kişi rahatsızlandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kombi arızası nedeniyle sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişilik aile rahatsızlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 08:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:15
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        Kocaeli'de evde doğal gaz sızıntı; aynı ailden 4 kişi rahatsızlandı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kombi arızası nedeniyle sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişilik aile rahatsızlandı. Aile, olay yerindeki müdahale sonrası durumları iyi olunca hastaneye gitmedi.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişteki dairesinde meydana geldi. Dairede yaşayan anne, baba ve 2 çocuğu, doğal gaz sızıntısı nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı yaşadı. Aile fertlerinden biri bu sırada 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde ailenin doğal gaz kaynaklı zehirlenmeden rahatsızlandıkları belirlendi. Olay yerinde müdahale edilen aile, durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmedi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, yaptıkları incelemelerde sızıntının kombinin çiğ gaz atması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti. Alınan önlemlerin ardından aile tekrar evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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