Yapımı süren metro tünelindeki yangın, söndürüldü

KOCAELİ’de yapımı süren metro tünelinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tünellerde duman tahliyesi yapıldı.

Gebze ve Darıca ilçeleri arasında yapımı devam eden metronun Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki şantiyesinde bugün saat 16.00 sıralarında metro tünellerinden duman çıktığını görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tünele giren itfaiye ekipleri, içerideki atık ve yalıtım malzemelerindeki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, tünelde duman tahliyesi yaptı.