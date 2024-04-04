Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yapımı süren metro tünelindeki yangın, söndürüldü

        KOCAELİ'de yapımı süren metro tünelinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapımı süren metro tünelindeki yangın, söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de yapımı süren metro tünelinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tünellerde duman tahliyesi yapıldı.

        Gebze ve Darıca ilçeleri arasında yapımı devam eden metronun Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki şantiyesinde bugün saat 16.00 sıralarında metro tünellerinden duman çıktığını görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tünele giren itfaiye ekipleri, içerideki atık ve yalıtım malzemelerindeki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, tünelde duman tahliyesi yaptı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu

        Benzer Haberler

        Vali Yavuz, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi
        Vali Yavuz, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi
        Derince Belediye Başkanı Gökçe, mazbatasını aldı
        Derince Belediye Başkanı Gökçe, mazbatasını aldı
        Kocaelispor, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi
        Kocaelispor, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi
        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi market denetimi yapıldı
        Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi market denetimi yapıldı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı