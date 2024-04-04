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        Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

        Kocaeli'de yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:14
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        Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi market denetimi yapıldı
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        Kocaeli'de yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 11 Mart'tan bugüne yerel ve zincir marketlerde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 368 firmada haksız fiyat artışı denetimi yapıldı, 807 ürün denetlendi.

        Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında 1147 firmada 8 bin 746 ürün kontrol edildi. Aykırılık tespit edilen 222 ürün nedeniyle 219 firmaya idari yaptırım uygulandı.

        Açıklamada, denetimlere Ramazan Bayramı süresince de aralıksız devam edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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