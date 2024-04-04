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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:19
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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 2 ayrı noktada yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Çalışma sonucu şüpheliler O.K, B.Y. ve A.A.C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.K. ve B.Y. tutuklandı.

        Şüpheli A.A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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