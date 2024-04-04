Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kadir Gecesi mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kadir Gecesi mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, rahmet ve bereketin yağdığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu mübarek gecede, günahlar ve hatalar için tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu, duaların kabul edildiğini vurgulayan Yavuz, Kadir Gecesi'nin kalplerin kötülüklerden arınması, gönül dünyasının aydınlanması, manevi huzurun daha da artması için yüce Allah'ın sunduğu eşsiz fırsatlardan biri olduğunu bildirdi.

        Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu müstesna geceyi bir fırsat olarak görmeli ve tüm insanlığın, kin, haset, nefret, korku ve ümitsizliğin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşaması için içtenlikle dua etmeliyiz. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Resulullah'ı örnek almak, bu iki yüce kaynağın işaret buyurduğu fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için mukaddes bir vesile olarak kabul edilmelidir."

        Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mukaddes gecenin, feyiz ve bereketinden azami bir şekilde istifade edilmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice mübarek gecelere ve bayramlara erişmesine vesile olmasını diliyorum. Kocaelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, daha nice mukaddes gün ve gecelere sağlıkla, birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaelispor-Göztepe maçının ardından
        Kocaelispor-Göztepe maçının ardından
        Kocaelispor - Göztepe: 3-2
        Kocaelispor - Göztepe: 3-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya...
        Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya...