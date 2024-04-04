Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, avukatların birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatların, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Yavuz, hak arama özgürlüğünün öngördüğü savunma hakkının, hukuk devleti ilkesi olduğunu vurguladı.

Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik sisteminin temel taşlarından olan yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlığın, birbirine bağlı müesseseler olduğunu bildiren Yavuz, mesajında şunları kaydetti: