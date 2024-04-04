Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, avukatların birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

        Hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatların, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Yavuz, hak arama özgürlüğünün öngördüğü savunma hakkının, hukuk devleti ilkesi olduğunu vurguladı.

        Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik sisteminin temel taşlarından olan yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlığın, birbirine bağlı müesseseler olduğunu bildiren Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Avukatlarımızın hukukun üstünlüğü adına yaptıkları çalışmalar, demokrasinin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir işleve sahiptir. Vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlarımız, aynı zamanda adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi, devlet-vatandaş ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde de çok önemli roller üstlenmektedirler. Savunma ve hak arama görevini ifa etmek suretiyle adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluk sahibi olan tüm avukatların, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        CHP'nin Körfez'deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
        CHP'nin Körfez'deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaelispor-Göztepe maçının ardından
        Kocaelispor-Göztepe maçının ardından
        Kocaelispor - Göztepe: 3-2
        Kocaelispor - Göztepe: 3-2