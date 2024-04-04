Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi

        KADİR YILDIZ - Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KADİR YILDIZ - Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Lig'in 22. haftasından itibaren Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet elde edemeyen yeşil-siyahlılar, bu sonuçlarla sıralamada 5. basamağa geriledi.

        Kulüp başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bu süreçte teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı ve yerine Mustafa Gürsel getirildi.

        Play-off hattında yer alan Kocaelispor sahasında Göztepe ile oynadığı maçı, ikinci yarıda Candeias'ın penaltıdan attığı gollerle 3-2 kazandı.

        Bu sonuçla puanı 48'e çıkartan Kocaelispor, aynı puana sahip Ahlatcı Çorum FK'nın averajla gerisinde 4. sırada yer aldı.

        Kocaelispor, ligin 29. haftasında 7 Nisan'da deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

        - Durul: "Sezon sonu tek hedefimiz şampiyonluk"

        Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

        Futbolcuların zihinsel performanslarını yukarı çekmek için de Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaştıklarını anlatan Durul, "Buradaki en önemli faktörlerden biri bu zihinsel değişim. Futbolculara yeni bir inanç aşıladık. Dolayısıyla bunu sağladık. Taraftarla bir bütünlük oluşturduk. Yönetimsel değişiklikler de oldu. Yorgun bir yönetim vardı, yeni bir yönetim, yeni bir yüz geldi. Bunlar pozitif anlamda yansıdı. Kolektif bir sahiplenme oldu ve bu da bize bütüncül bir başarıyı getirdi." diye konuştu.

        Recep Durul, Göztepe maçını kazanarak galibiyet hasretlerine son verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Zor maçlarımız var ama bizim rakiplerimizin maçları da zor. Hak eden, mücadele eden maçları kazanacaktır. Biz çok istiyoruz. Kocaelispor'un 1966'dan bu yana refleksleri ve gücü belli. Dalgalı dönemlerde taraftarın takımı ayağa kaldırdığı hikayeleri biliyoruz. Bizim taraftarımız ve camiamız buna alışık. Bunu başarabilecek güçteyiz. Sezon sonu tek hedefimiz şampiyonluk. Şu an play-off hattındayız. Play-off hattında 6 maçımız kaldı. Zayıf ihtimal de olsa ikincilik şansımız var, o şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Olmadı, play-off finaline gitmek istiyoruz. Play-off finalinde de takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Hedefimiz bu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi market denetimi yapıldı
        Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi market denetimi yapıldı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avukatlar Günü mesajı
        CHP'nin Körfez'deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
        CHP'nin Körfez'deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı