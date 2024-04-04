Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi.

CHP İl Başkanı Bülent Sarı, il binasında düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itiraz başvurularının reddedildiğini söyledi.

Hukuk ve adalet mücadelelerini Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ettireceklerini belirten Sarı, itiraz gerekçelerinin, "oy sayımı sırasında yaşanan elektrik kesintileri, oy çuvallarının mühürlenmemesi ve ilçe dışından gelen kamu görevlilerinin Körfez Belediyesi için oy kullanması" olduğunu aktardı.

"En önemli itirazlarımızdan biri de 5 bin 104 geçersiz oy var. Yani yüzde 5'e tekabül ediyor. Çok ciddi bir rakam, seçimin yönünü değiştirecek bir fark." diyen Sarı, isteklerinin, oyların tekrar sayılması ya da seçimin tekrarlanması olduğunu kaydetti.

CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı da demokrasi mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıya, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko ve Özgür Harun Yıldızlı, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden İzmit Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Kaplan Hürriyet ve partililer katıldı.