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        Derince Belediye Başkanı Gökçe, mazbatasını aldı

        CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:30
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        Derince Belediye Başkanı Gökçe, mazbatasını aldı
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        CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını aldı.

        Kocaeli Adliyesi'ne gelen Gökçe'ye, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Sinan Dellal tarafından mazbatası verildi.

        Gökçe, çıkışta yaptığı açıklamada, Derince'ye sosyal demokrasiyi getireceklerini belirterek, "Yeşili, denizi, kadını, çocuğu koruyacağımıza ve tüm projelerimizin dezavantajlı bireylere yönelik olacağına emin olabilirsiniz." dedi.

        CHP İl Başkanı Bülent Sarı da ilçede 30 yıldır bu anı beklediklerini vurgulayarak, partilerine verilen oylara sahip çıkacaklarını söyledi.

        Mazbata törenine, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler, kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet ile Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve partililer katıldı.

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