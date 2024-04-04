Kocaeli'de metro inşaatında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gebze-Darıca Metro Hattı'nın Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi istasyonunda yapılan kaynak çalışması sırasında membranların alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yalıtım malzemelerini soğutma çalışması da yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.