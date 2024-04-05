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        Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 kişi, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 02:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 02:20
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        Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 kişi, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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