Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 kişi, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 kişi, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.
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