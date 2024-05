Çocuğu Down sendromlu doğan aile 'ihmal' gerekçesiyle hastaneye dava açtı; mahkemeden 21 milyon TL'lik tazminat kararı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde özel hastanede hamilelik sürecinde kontrollerini yaptıran Serpil Güral (40), 2016 yılında hastanede doğum yaptı. Bebeğinin doğumunun ardından yapılan topuk kanı taramasında Down sendromlu olduğunu öğrenen aile, doğum öncesi süreçte hastanenin ve doktorun ihmali olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde 8 yıl süren davada, mahkeme, Güral çiftine toplamda 21 milyon 289 bin TL ödenmesine hükmetti. Mahkemenin kararıyla ilgili konuşan baba Faruk Güral, “Ben bu davayı Down sendromlu olduğu için değil çocuğumun hakkı olduğu için açtım ve neticesinde iyi sonuçlandı. Tüm ailelere de haklarını araması için emsal olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

‘İŞİN UCUNDA ÖLÜM OLDUĞU İÇİN BİZ DE KABUL ETTİK’

Eşinin hamileliğinin 8’inci ayında doktorun tavsiyesi ile erken doğum gerçekleştirildiğini ifade eden baba Güral, “8’nci aya girildiğinde doktor doğuma alması gerektiğini söyledi. Sebebini sorduğumuzda bebeğin bağırsak enfeksiyonu yaşadığını, ölüm tehlikesi olduğu için bir an önce alması gerektiğini söyledi. İşin ucunda ölüm olduğu için biz de kabul ettik. Bir gün sonra eşim ameliyata alındı ve doğumun ardından bebeğin Down sendromlu olduğunu öğrendik. Tabi biz Down sendromu nedir bilmiyoruz. Yoğun bir psikolojik baskı yaşadık. Sonrasında ‘Biz bu süreci nasıl atlatırız, psikolojik ve maddi süreci nasıl atlatırız’ diye çok düşündük. ‘Bu engelleri kaldıralım’ denilen ülkemizde engelleri maalesef kaldıramıyoruz. Her şey maddiyat içeriyor. Bu maddiyatlar, seanslar şu anki haliyle en düşük bin TL’den başlıyor. Baktığımda yetiştiremem, yani iyi bir aile bireyi olamam, iyi bir çocuk yetiştiremem düşüncesiyle dava açmaya karar verdim” diye konuştu.