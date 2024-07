Oğlunu yaralayıp eski eşini öldürdü, boğuşma sırasında kendisi de yaralandı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde boşandığı eşinin evine giden M.Y., çıkan tartışmada tabanca ile kurşun yağdırdı. Eski eşinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan oğlu ile yaşanan boğuşma sırasında M.Y.’de tabanca ile yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Y., eski eşi Sözen Tutci ve çocuklarının yaşadığı eve geldi. Evin kapısını çalan M.Y., kapıyı açan oğlu V.Y.’yi yanındaki tabanca ile bacağından yaraladıktan sonra eski eşi Sözen Tutci’ye yöneldi. M.Y., balkonda oturan kadına ateş ettiği sırada, yerden kalkan yaralı V.Y., babasını engellemeye çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında silahın patlaması sonucu M.Y.’de göğsünden vurularak yaralandı.