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        Oğlunu yaralayıp eski eşini öldürdü, boğuşma sırasında kendisi de yaralandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde boşandığı eşinin evine giden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:55
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        Oğlunu yaralayıp eski eşini öldürdü, boğuşma sırasında kendisi de yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde boşandığı eşinin evine giden M.Y., çıkan tartışmada tabanca ile kurşun yağdırdı. Eski eşinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan oğlu ile yaşanan boğuşma sırasında M.Y.’de tabanca ile yaralandı.

        Olay akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Y., eski eşi Sözen Tutci ve çocuklarının yaşadığı eve geldi. Evin kapısını çalan M.Y., kapıyı açan oğlu V.Y.’yi yanındaki tabanca ile bacağından yaraladıktan sonra eski eşi Sözen Tutci’ye yöneldi. M.Y., balkonda oturan kadına ateş ettiği sırada, yerden kalkan yaralı V.Y., babasını engellemeye çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında silahın patlaması sonucu M.Y.’de göğsünden vurularak yaralandı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan V.Y. ve göğsünden yaralanan babası M.Y.’yi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Boynundan vurulan Sözen Tutci’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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