Kartepe'de iki mahallenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Kartepe ilçesindeki Suadiye ve Çepni mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İSU'dan yapılan açıklamada, Kartepe ilçesindeki altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği, bu kapsamda Suadiye ve Çepni mahallelerinde toplam 70 bin 994 metre yeni altyapı hattı inşa edileceği belirtildi.

Suadiye Mahallesi'ndeki çalışmalarda, farklı çaplarda borular kullanılarak toplamda 35 bin 235 metre içme suyu hattı döşeneceği ve şu ana kadar 6 bin 696 metrelik kısmının tamamlandığı aktarılan açıklamada, 300 milimetre çapında betonarme borular kullanılarak toplamda 6 bin 730 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 300 ila 1200 milimetre çaplarında betonarme borularla 1579 metre yağmur suyu hattı inşa edileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Çepni Mahallesi’nde ise 100 ila 300 milimetre çaplarında duktil borular kullanılarak toplamda 14 bin 495 metre içme suyu hattı yapılacağı aktarılarak, "Çalışmalar kapsamında 4 bin 409 metresi tamamlanan içme suyu hattının kalan kısmı hızla tamamlanıyor. Mahallede ayrıca, 300 milimetre betonarme borularla 10 bin 920 metrelik kanalizasyon hattı inşa edilecek olup şu ana kadar 2 bin 688 metresi tamamlandı. Ayrıca, 300 ila 1200 milimetre çaplarında betonarme borular kullanılarak 2 bin 35 metre yağmur suyu hattı inşasına başlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Çalışmalar tamamlandığında iki mahallenin, yenilenmiş içme suyu ve kanalizasyon hatlarıyla uzun yıllar sorunsuz bir altyapıya kavuşacağı vurgulanan açıklamada, İSU'nun suyun her damlasını koruma ve kente kesintisiz hizmet sunma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.