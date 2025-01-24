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        Gebze'de zincirleme kaza: 2'si ağır, 4 kişi yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:06 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:10
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        Gebze'de zincirleme kaza: 2'si ağır, 4 kişi yaralandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BGS 622 plakalı TIR, içerisinde Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu 34 KBV 369 plakalı kamyonete çarptı. Kamyon daha sonra karşı şeride geçerek S.K.'nin kullandığı 34 FAF 429 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralananlar, kamyonetteki A.M. ve otomobil sürücüsü S.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralılar R.G ve M.K. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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