Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle her iki istikamet de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul ve Ankara istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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