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        Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:37 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:47
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        Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden 16 BGS 622 plakalı tır, Develi Taksi Durağı mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 34 KBV 369 plakalı kamyonete, daha sonra karşı şeride geçerek Ankara istikametine giden 34 FAF 429 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, kamyonetteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Kaza nedeniyle her iki istikamet de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul ve Ankara istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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