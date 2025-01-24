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        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:09
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül 2024'te Darıca'daki bir evden 2 milyon değerinde eşya çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        İnceleme ve araştırmalar sonucu 4 zanlının kimlikleri tespit edildi.

        Şüphelilerden M.B'nin farklı bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

        Zanlılar E.G, E.Ç. ve H.Ç.G. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adresindeki aramada yakalanan 2 firari hükümlü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, E.Ç. ve H.Ç.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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