Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül 2024'te Darıca'daki bir evden 2 milyon değerinde eşya çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İnceleme ve araştırmalar sonucu 4 zanlının kimlikleri tespit edildi.
Şüphelilerden M.B'nin farklı bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.
Zanlılar E.G, E.Ç. ve H.Ç.G. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresindeki aramada yakalanan 2 firari hükümlü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, E.Ç. ve H.Ç.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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