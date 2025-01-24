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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:32
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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı.

        İtfaiye Müdürlüğünün raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

        Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

        Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı.

        Binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekilen raporda, yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

        Raporda, şu ifadelere yer verildi:

        "Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

        Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı aktarılan raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

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