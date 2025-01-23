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        Emre Okur, futbola başladığı Karamürselspor'a geri döndü

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Karamürselspor, altyapısından yetişen ve profesyonel liglerde de futbol oynayan 41 yaşındaki Emre Okur'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:53
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        Emre Okur, futbola başladığı Karamürselspor'a geri döndü
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        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Karamürselspor, altyapısından yetişen ve profesyonel liglerde de futbol oynayan 41 yaşındaki Emre Okur'u transfer etti.

        Okur, AA muhabirine, futbola 9 yaşında Karamürselspor altyapısında başladığını, 10 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olduğunu anlattı.

        Burada 5 sene oynadıktan sonra Kocaelispor genç takımına geçtiğini aktaran Okur, 2 yıl da yeşil-siyahlı takımın formasını giymesinin ardından profesyonel kariyerine başladığını söyledi.

        Okur, 19 yaşında iken Gölcükspor'da profesyonelliğe geçiş yaptığına değinerek, profesyonel liglerdeki takımlarda 20 sezon futbol oynadığını kaydetti.

        Memleketine dönme vaktinin geldiğine karar verince Gölcükspor'a transfer olduğundan bahseden Okur, "Bu sezona Çilimli Belediyespor'la başladım. Devre arası transferiyle de başladığım yer olan Karamürselspor'a döndüm." dedi.

        Okur, futbol hayatına devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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