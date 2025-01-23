Emre Okur, futbola başladığı Karamürselspor'a geri döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Karamürselspor, altyapısından yetişen ve profesyonel liglerde de futbol oynayan 41 yaşındaki Emre Okur'u transfer etti.

Okur, AA muhabirine, futbola 9 yaşında Karamürselspor altyapısında başladığını, 10 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olduğunu anlattı.

Burada 5 sene oynadıktan sonra Kocaelispor genç takımına geçtiğini aktaran Okur, 2 yıl da yeşil-siyahlı takımın formasını giymesinin ardından profesyonel kariyerine başladığını söyledi.

Okur, 19 yaşında iken Gölcükspor'da profesyonelliğe geçiş yaptığına değinerek, profesyonel liglerdeki takımlarda 20 sezon futbol oynadığını kaydetti.

Memleketine dönme vaktinin geldiğine karar verince Gölcükspor'a transfer olduğundan bahseden Okur, "Bu sezona Çilimli Belediyespor'la başladım. Devre arası transferiyle de başladığım yer olan Karamürselspor'a döndüm." dedi.

Okur, futbol hayatına devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.