Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Kocaeli'deki sanayicilere laboratuvar hizmeti veriyor

CEM ALİ KUŞ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), bünyesindeki laboratuvar ve merkezlerle İstanbul ve Kocaeli'deki firmaların ürünlerini analiz ederek sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu testleri hızlı şekilde yapıyor.

GEBZELAB GTÜ Endüstriyel Hizmetler Koordinatörlüğü, İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının yüksek maliyetleri nedeniyle kuramadığı laboratuvar teknolojisini sağlıyor.

Malzeme, kimya, çevre ve makina mühendisliği bölümleri ile Alüminyum Araştırma Merkezi ve GTÜ Merkez Araştırma Laboratuvarı'nı bünyesinde barındıran GEBZELAB, firmaların ürettiği hammaddenin veya ürünün standartlara uyumluluk ve sağlamlık testlerini gerçekleştiriyor.

Kimya, petrokimya, tarım, gıda, metal, kaplama, gübre ve madencilik gibi çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan analizleri yapan GEBZELAB, komşu ülkeler Gürcistan ve Bulgaristan'daki firmalar ile Afrika'da bulunan Türk sanayicilere de laboratuvar hizmeti sunuyor.

GTÜ Endüstriyel Hizmetler Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel, AA muhabirine, üniversitenin laboratuvar altyapısını tamamladıktan sonra özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerle ilgili desteği hızlıca vermeye başladığını söyledi.

Üniversitenin, sanayicinin ihtiyaç duyduğu analizleri devamlı yaptığını belirten Öncel, "Bulunduğumuz konum küçük, orta ve büyük boy sanayi kuruluşlarının olduğu bir bölge. Burada çok farklı sektörlerde hizmet eden irili ufaklı firma var. Laboratuvar altyapısı kurmak pahalı. Üniversitenin misyonlarından biri de sanayiyle işbirliği olduğu için sanayinin ihtiyaç duyduğu analizleri yapıyoruz." diye konuştu.

- Sanayiciler "GTÜ LABSİS" sistemiyle hizmete ve verilere hızlı ulaşıyor

Öncel, sanayiye verilen hizmetin önemini vurgulayarak, sanayicinin, ürettiği ham maddenin veya ürünün standartlara uyumunu devamlı ve hızlı şekilde kontrol etmek zorunda olduğunu anlattı.

GTÜ'nün söz konusu sanayi coğrafyasının tam ortasında olduğu için çok hızlı hizmet verebildiğine işaret eden Öncel, şöyle devam etti:

"GTÜ LABSİS adında 8 aydır faaliyette olan yazılımımız var. Burada hizmet verdiğimiz bütün firmaların analizleri var. Bölgede analiz hizmeti verdiğimiz sanayi kuruluşundan 100'ü sisteme kayıtlı. 8 ayda 250'ye yakın örnek ve bini aşkın parametreyle çok hızlı destek verdik. Sanayici, uygulamaya girdiği takdirde geçmiş analizlerine de ulaşabiliyor. İhtiyacı olan laboratuvarın doluluğunu görebiliyor, randevu alabiliyor. Müracaattan son aşamaya kadar arada kişiler olmadan sisteme ulaşabiliyor."