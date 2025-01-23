Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Darıca ilçesinde çalışma yürüttü.
Hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan M.B. (30) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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