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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:09
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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Darıca ilçesinde çalışma yürüttü.

        Hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan M.B. (30) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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