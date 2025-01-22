Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Arızlı Mahallesi'nde dün bıçakla yaralanan taksici Emre Bayram'ın (44) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.G'nin (50) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan Bayram'ın cenazesi, İzmit Seka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Arızlı Mahallesi'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, taksicilik yapan Emre Bayram'ın bıçakla ağır yaralandığını belirlemişti.

        Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, jandarma ekipleri şüpheli M.G'yi gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun çevrimiçi süreci başladı
        Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun çevrimiçi süreci başladı
        Bıçaklanarak öldürülen taksi şoförünün cinayet şüphelisi üst kat komşusu çı...
        Bıçaklanarak öldürülen taksi şoförünün cinayet şüphelisi üst kat komşusu çı...
        İzmit'te zincirleme kaza: 4 yaralı
        İzmit'te zincirleme kaza: 4 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı