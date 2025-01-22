Kocaeli'de firari 3 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Çayırova, Derince ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.
Hakkında "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.P. (30), "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ş. (66) ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşıması, bulundurulması" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. (36) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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