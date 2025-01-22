İzmit'te zincirleme kaza: 4 yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen M.R.T. idaresindeki 41 F 8191 plakalı otomobil, Y.E.B. kontrolündeki 41 AVY 688 plakalı otomobil ile U.D.'nin kullandığı 35 UFG 30 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler M.R.T ve U.D. ile araçlarda bulunan 2 kişi, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.