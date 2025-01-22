Bıçaklanarak öldürülen taksi şoförünün cinayet şüphelisi üst kat komşusu çıktı

İZMİT'te otobüs durağında bıçaklanarak öldürülen taksi şoförü Emre Bayram’ın (44) cinayet şüphelisi, aynı binada oturduğu komşusu Murat G. (50) çıktı. Murat G., polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İzmit Arızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömerli Sokak’taki bir otobüs durağında Emre Bayram’ı hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Emre Bayram’ın boynundan ve göğsünden bıçaklandığını tespit etti. Bayram, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Taksici Emre Bayram, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

2 ARAÇ DEĞİŞTİRİP KAÇTI

Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 41 T 0534 plakalı taksinin şoförü Emre Bayram’ın cinayet şüphelisi, aynı binada oturan üst kat komşusu Murat G. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Murat G.’nin, Emre Bayram’ı bıçakladıktan sonra onun taksisiyle 3 kilometre gittikten sonra aracı terk edip başka bir araçla kaçtığı tespit edildi. Murat G. daha sonra İzmit merkezdeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ormanda terk edilmiş bulunan Emre Bayram’a ait taksi içerisinde kan izlerine rastlandı.

KOMŞU KAVGASI

Murat G. polis merkezindeki ifadesinde, Bayram ile komşu olduklarını ve aralarında husumet bulunduğunu, olay günü de konuşmak için gittiği İzmit Arızlı Mahallesi’nde çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Murat G. adliyeye sevk edildi.