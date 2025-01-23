Kocaeli'de 328 kutu kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 328 kutu estetik ve tıbbi malzeme ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli il jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu önceki gün Gebze ilçesinde bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 328 kutu estetik ve sağlık alanında kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.