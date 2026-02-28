Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 28.02.2026 - 16:54 Güncelleme:
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Oh
KOCAELİ
