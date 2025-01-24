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        Kazada ölen üniversiteli toprağa verildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde virajda ağaca çarpan motosiklette hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Oğuzhan Özer (22), Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:35
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        Kazada ölen üniversiteli toprağa verildi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde virajda ağaca çarpan motosiklette hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Oğuzhan Özer (22), Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Tüten'in (22) kontrolünü kaybettiği 48 ANK 385 plakalı motosiklet, virajda ağaca çarptı. Tüten ve arkasındaki arkadaşı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Dijital Oyun Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Özer, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuzhan Özer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer Faruk Tüten'in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Yarı zamanlı kuryelik yaptığı öğrenilen Oğuzhan Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Kocaeli'nin Körfez ilçesine getirildi. Çamlıtepe Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki Hayırsevenler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özer, İlimtepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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