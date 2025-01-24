Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ruhsatsız olan 5 tabanca ve 2 av tüfeğinin yanı sıra 500 tabanca fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Bu kapsamda Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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