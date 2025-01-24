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        Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:12
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        Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda ruhsatsız olan 5 tabanca ve 2 av tüfeğinin yanı sıra 500 tabanca fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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