Doğal gaz kaynaklı patlamada ölen kişi toprağa verildi

Günay Ergen’in cenazesi bugün Mevlana Mahallesi’ndeki Erenler Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Patlamanın yaşandığı dairede bulunan anne ve 3 çocuğun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, dairenin dışında çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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