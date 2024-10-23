Doğal gaz kaynaklı patlamada ölen kişi toprağa verildi
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, dün 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Günay Ergen (65), toprağa verildi.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, dün 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Günay Ergen (65), toprağa verildi.
Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886. Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında, dün doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda yaralanan 2’si ağır, 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı anda karşıdaki binanın bahçesindeyken üzerine beton parçaları düşen Günay Ergen, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Günay Ergen’in cenazesi bugün Mevlana Mahallesi’ndeki Erenler Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Patlamanın yaşandığı dairede bulunan anne ve 3 çocuğun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, dairenin dışında çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.
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