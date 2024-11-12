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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor(2)

        TRAFİKAKIŞI 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:15
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor(2)
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        TRAFİKAKIŞI 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesinin ardından 4 şeritli otoyolda trafik akışı tekrar normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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