Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor(2)
TRAFİKAKIŞI 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.
TRAFİKAKIŞI 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesinin ardından 4 şeritli otoyolda trafik akışı tekrar normale döndü.
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