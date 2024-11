Boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde eşi Ajda Yatar’ı (28) boşandıktan 20 gün sonra restoranda yemek yerken tabancayla 4 kurşunla vurarak öldüren Vahyettin Polat (38) hakkında ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmit’te dün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde konuşan Ajda Yatar’ın kardeşi Ayla Yatar, “Ablam tam 10 yıl boyunca bu şiddete maruz kaldı” dedi.

Olay, geçen yıl 22 Kasım’da Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, restoranda arkadaşıyla yemek yediği sırada olaydan 20 gün önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, başına ve boğazına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti. Yatar’ın cenazesi aynı ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Vahyettin Polat, 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesindeki ilçe jandarma komutanlığına teslim oldu. Polat ve kaçmasında ona yardım ettiği iddia edilen ağabeyi B.Ö. (39) ve akrabası M.Y. (38) ile birlikte adliyeye sevk edildi. Vahyettin Polat tutuklanırken, B.Ö. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma aşamasındaki ifadeler doğrultusunda Cumhuriyet savcısı olayla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede Vahyettin Polat’ın olaydan sonra kaçtığı, Başiskele ilçesinde akrabası M.Y. ve ağabeyi B.Ö. ile buluştuğu belirtildi. Taksiyi takip edip Vahyettin Polat’ı araca alan M.Y. ve B.Ö.’nün Vahyettin Polat’ın kaçmasına imkan sağladıkları da iddianamede belirtildi. ‘Suçluyu kayırma’ suçundan ifadeleri alınan B.Ö., Vahyettin’in firari olduğunu bilmediğini söylerken, M.Y. ise olayın şoku ile kolluk kuvvetlerini aramasının aklına gelmediğini ifade etti.