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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:23 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:09
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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli H.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı H.C. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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