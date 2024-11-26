3. Darıca Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, "Şehir Komşuculuğu" temasıyla düzenlenen 3. Darıca Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

Darıca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Yüksel Kara, şehirlerde azalan komşuluk ilişkisinin, sanat yoluyla topluma anlatılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Kara, "İnşallah bu yarışma, ülkemizin pek çok yerinde düzenlenecek olan çalışmalarda bir gelişme ve iyileşme yaşanmasına vesile olur." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise organizasyonu uluslararası boyuta taşımaya hedeflediklerini, yarışmaya 233 kişinin katıldığını vurgulayarak, daha büyük etkinliklere imza atacak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.