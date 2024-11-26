Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        3. Darıca Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, "Şehir Komşuculuğu" temasıyla düzenlenen 3. Darıca Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Darıca Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, "Şehir Komşuculuğu" temasıyla düzenlenen 3. Darıca Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

        Darıca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Yüksel Kara, şehirlerde azalan komşuluk ilişkisinin, sanat yoluyla topluma anlatılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Kara, "İnşallah bu yarışma, ülkemizin pek çok yerinde düzenlenecek olan çalışmalarda bir gelişme ve iyileşme yaşanmasına vesile olur." dedi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise organizasyonu uluslararası boyuta taşımaya hedeflediklerini, yarışmaya 233 kişinin katıldığını vurgulayarak, daha büyük etkinliklere imza atacak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yarışmanın sinema sektörüne, beklenenden daha çok nitelikli kişiler kazandırdığını bildirdi.

        Festivali, Ankara'da örnek gösterdiğine işaret eden Güven, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesinin desteğiyle düzenlenmesinin önemine değindi.

        Yarışmada İbrahim Şen'in "Gölgesizleri" ile Ahmet Sami Kuriş'in "Komşum Mağara Adamı" filmleri birinciliği paylaşırken, Sinan Bal'ın "Nasıl Bilirdiniz" eseri ikinci, Fırat Akan'ın "Perde" filmi de üçüncü oldu.

        Yarışmanın mansiyon ödülünü ise İsa Cavak'ın "Bağlar" adlı filmi kazandı.

        Dereceye giren eserlerin sahiplerine, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Yarışmaya, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sinema oyuncuları, senaristler, yönetmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sinemaseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        Sosyal medyayı yasaklayacak tasarıya tepki
        Sosyal medyayı yasaklayacak tasarıya tepki
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Darıca'da 2 kişiyi gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Darıca'da 2 kişiyi gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Kocaeli'de "yağma ve gasp" iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de "yağma ve gasp" iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Yoldan çıkıp 50 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        Yoldan çıkıp 50 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı