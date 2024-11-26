Kocaeli'de Samanlı Dağları ve Bolu'da tarihi Göynük ilçesi beyaza büründü

Kentte kar yağışı sebebiyle bugün eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuklar, karın keyfini ilçe merkezinde cadde ve sokak aralarında kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Belediye Başkanı Ali Oral, ilçenin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu belirterek, "Karla ilçemiz adeta görsel şölen sunuyor. Tüm misafirlerimizi bu büyülü atmosferi görmeye davet ediyoruz." dedi.

Göynük Zafer Kulesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı tatilciler, etkileyici manzaraya hayran kaldı.

Eski Osmanlı kasabası olan ve tarihi dokusunu koruyan Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu.

Özellikle Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe, mevsimin tadını çıkarmak isteyen doğaseverler için fırsat sunuyor. Kış hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler, ziyaretçilerini bekliyor.

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