        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de motosikletle kafeteryaya giren sürücüye para cezası

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafeteryanın bahçe bölümüne motosikletiyle girerek müşterileri rahatsız eden sürücüye 6 bin 457 lira idari para cezası kesildi.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:48 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin motosikletiyle AVM içerisindeki kafeteryanın açık alanına girdiği ve bağırarak çevredekileri rahatsız ettiği görüldü.

        Görüntüler üzerine çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.


        Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, hakkında 4 ayrı maddeden toplam 6 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

