Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

