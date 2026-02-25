Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 08:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tatlıkuyu Mahallesi 1308 Sokak'taki apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü kaçtı: 1 yaralı
        Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü kaçtı: 1 yaralı
        Tazelenme Merkezi'nde bağımlılıkla mücadelede yüzde 64 başarı
        Tazelenme Merkezi'nde bağımlılıkla mücadelede yüzde 64 başarı
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına burs verecek
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına burs verecek
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rakka'da günlük 1000 kişilik iftar veriyor
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rakka'da günlük 1000 kişilik iftar veriyor
        Şehit ve gazi çocuklarına 2 milyon 913 bin TL eğitim desteği
        Şehit ve gazi çocuklarına 2 milyon 913 bin TL eğitim desteği