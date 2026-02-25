Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Tatlıkuyu Mahallesi 1308 Sokak'taki apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.



