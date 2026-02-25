Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

