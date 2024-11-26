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        Kartepe Teleferiği'nde kar yağışı altında kurtarma tatbikatı yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiği'nde yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:18
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        Kartepe Teleferiği'nde kar yağışı altında kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiği'nde yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına bilgi birikimini her geçen gün arttırıyor.

        Son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımlarla dünya standartlarında hizmet veren itfaiye ekipleri, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor.

        Teleferikte olası acil durum planları kapsamında itfaiye personeline yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi verildi.

        Kuzuyayla İstasyonu'nda yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye personeli iki direk arasında kalan kabindeki insanları kurtarmak için taşıma tellerinden kabine ulaşım sağladı.

        Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri, kabin içerisinde kalanları başarılı şekilde tahliye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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