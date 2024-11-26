79 yaşındaki sürücünün kullandığı cip, durağa daldı; 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde 79 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, ardından durakta bekleyenlere, sonra da özel halk otobüsüne çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.U. yönetimindeki 34 GL 6841 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce aydınlatma direğine, ardından durakta bekleyenlere, sonra da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 M 8044 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ö., Y.T., Y.A., A.A., A.K. ve M.M.Y., ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Öte yandan, kaza anı ise caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; özel halk otobüsünün, yolcuların beklediği sırada durağa yanaşırken, cipin hızla aydınlatma direğine ve bekleyenlere, ardından da otobüse çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından vatandaşların panik anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.