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        Kocaeli'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü, seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:50
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        Kocaeli'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü alev alev yandı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü, seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçilerin taşındığı 34 LMC 994 plakalı servis midibüsü, kalorifer sisteminin tutuşması sonucu alev aldı. İsmi öğrenilemeyen servis midibüsü şoförü, aracı yol kenarına çekip, işçileri tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, midibüs ise kullanılmaz hale geldi.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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