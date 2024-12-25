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        Evinde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evinde kalbinden tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Funda Emine Büte'nin (46) gözaltına alınan erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:05
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        Evinde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde evinde kalbinden tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Funda Emine Büte’nin (46) gözaltına alınan erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Büte’nin evinde erkek arkadaşına yazdığı not bulunduğu, silahta da Büte’ye ait parmak izi, elinde de barut izi tespit edildiği belirtildi.

        İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 7 katlı Merve Apartmanı’nın 6’ıncı katında yaşayan Funda Emine Büte’den haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Dün sabah saatlerinde adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Büte’yi kanlar içerisinde kalbinden silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Emine Büte’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Büte’nin cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binada inceleme yaptı. Burada yapılan incelemede Büte’nin erkek arkadaşına yazdığı not bulundu.

        ERKEK ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

        Funda Emine Büte’nin ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tabancada yapılan incelemede Büte’ye ait parmak izi, elinde de barut izi tespit edildiği öğrenildi.

        Kalbinden tek kurşunla vurulan Büte’nin cenazesi işlemleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bir fabrikada çalışan Funda Emine Büte’nin cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

        Funda Emine Büte’nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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